Haberler » 3. Sayfa » İstanbul Valiliği, Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızların yakalandığını açıkladı - Haber

İstanbul Valiliği, Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızların yakalandığını açıkladı

İstanbul Valiliği, Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızların yakalandığını açıkladıİSTANBUL - İstanbul Valiliği, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızların Kartal Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandıklarını açıkladı.

28.11.2019 00:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:15
Valiliği, Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızların yakalandığını açıkladı
İSTANBUL - İstanbul Valiliği, Fener Rum Patriği 'un evine giren hırsızların Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandıklarını açıkladı.
İstanbul Valiliği, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızlarla ilgili yazılı açıklama yaparak, Kartal Dragos Semtinde bir villada hırsızlık yaptıkları sırada girilen çatışmada 1'i yaralı 4 hırsızın yakalandığını duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, operasyona katılan emniyet mensuplarına ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ettiği açıklamada, "Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Evine Giren Hırsızlar Yakalandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Kartal Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yapılmış, hırsızlarla girilen çatışmada 1'i yaralı toplam 4 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilmiştir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Valiliği, Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızların yakalandığını açıkladı

Bartholomeos, İstanbul, Kartal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:53 Göçmen sağlık merkezini soydular
01:50 - Van'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon
01:42 Edirne'de kamyonet ile yanıcı madde yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü
01:37 Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildi
01:36 Siirt'te terör operasyonu: 6 şahıs gözaltına alındı
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
21:22 Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
14:31 Düzce'de selden zarar görenlerin ödemeleri haftaya gerçekleşecek
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
10:49 Tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce, iddialara son noktayı koydu: Bu konuyu kapatıyorum
10:34 Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı
28.11.2019 01:53:58