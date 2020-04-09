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İSTANBUL VALİLİĞİ: HAKKINDA TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR

İstanbul DHAİstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail N. Twitter paylaşımı sonrası görevinden alındı.

09.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:26
İSTANBUL VALİLİĞİ: HAKKINDA TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR

İstanbul DHA

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail N. Twitter paylaşımı sonrası görevinden alındı. İstanbul Valiliği, "İlimizdeki bir kamu görevlisi tarafından yapılan ve hiçbir insani ve vicdani ölçüye sığmayacak bu çirkin paylaşımı esefle kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Nail N.'nin tepki çeken paylaşımı ile valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı (Nail N), şahsi twitter hesabından yapılan çirkin paylaşımı nedeniyle, Bakanlık makamınca görevden alınmış ve hakkında tahkikat başlatılmıştır. İlimizdeki bir kamu görevlisi tarafından yapılan ve hiçbir insani ve vicdani ölçüye sığmayacak bu çirkin paylaşımı esefle kınıyoruz. Her vatandaşımızın hiçbir ayrımcılığa tabi olmadan, devletimizin bütün imkanları ve kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için gece gündüz demeden görev yapmaya devam edeceğiz"


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Twitter, DHA, Güncel
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