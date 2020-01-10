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İstanbul Valiliği: "Kayıp 3 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor"

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında tanker gemisi ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu balıkçı teknesinin battığını ve gemideki 6 vatandaşın 3'ünün kurtarıldığını, 3'ünü arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

10.01.2020 08:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:00İstanbul Valiliği:
İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında tanker gemisi ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu balıkçı teknesinin battığını ve gemideki 6 vatandaşın 3'ünün kurtarıldığını, 3'ünü arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kilyos açıklarında sabah 06.35'te Rus bayraklı GLARD 2 tanker gemisi ile Türk bayraklı DURSUN ALİ COŞKUN balıkçı gemisi çarpışmış ve balıkçı gemisi batmıştır. Gemideki 6 vatandaşımızın 3'ü kurtarılmış, 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir." - İSTANBUL

Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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