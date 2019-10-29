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İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliğinde düzenlenen törende Vali Ali Yerlikaya tebrikleri kabul etti.

29.10.2019 10:40
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliğinde düzenlenen törende Vali Ali Yerlikaya tebrikleri kabul etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında valilikte düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. İstanbul Valiliği Kabul Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte siyaset ve azınlık temsilcileri katıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Resmi Geçit Töreni için Vatan Caddesi'ne geçti.
(Doğan Can Cesur/İHA)
İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

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Kaynak: İHA


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