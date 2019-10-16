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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE YANGIN

İstanbul Valiliği, AFAD binasında yangın çıktı.

16.10.2019 13:37İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE YANGIN

İstanbul Valiliği, AFAD binasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih'teki İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında saat 12.10'da bir odada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle odada ufak çaplı hasar oluştu.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekipleri

-Valilikten detaylar


- İstanbul

İstanbul, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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