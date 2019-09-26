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İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda...

İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili 172 ihbar almış durumdayız. Tamamıyla ilgili hasar tespit olarak çevre Şehircilik Bakanlığımız çalışmalar yapıyor.

26.09.2019 20:19İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda...
İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili 172 ihbar almış durumdayız. Tamamıyla ilgili hasar tespit olarak çevre Şehircilik Bakanlığımız çalışmalar yapıyor. Silivri'yle ilgili konuşmak istiyorum. Silivri Devlet Hastanesinde orada yapılan çalışmalar konusunda uzmanlarımızın raporladığı kullanılabilir, sağlık hizmetleri orada devam ediyor olacak" dedi. - İSTANBUL

fuat oktay, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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