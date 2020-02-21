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İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig'de yer alan 4 büyük kulübün başkanının katıldığı toplantı başladı.

21.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:44İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı

Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig'de yer alan 4 büyük kulübün başkanının katıldığı toplantı başladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak derbi karşılaşmaları öncesinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını valililk binasına davet etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de yer aldığı toplantı saat 16: 30 gibi başladı. Düzenlenen toplantıda cumartesi günü Beşiktaş-Trabzonspor, pazar günü ise Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak maçlarda gerginlik yaşanmaması, taraftarların stada ulaşımları ve alınacak güvenlik tedbirleri üzerinde durulacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başkanların binaya girişi

-Valilik çevresinden detay görüntüler

DHA-Spor - Türkiye-İstanbul/ Merkez - Olgucan KALKAN



Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Valisi, Nihat Özdemir, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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