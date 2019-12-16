"Gebereceksin" yazısını yazan şüpheli yakalandı! Komşusunu korkutmak istemiş

İstanbul Valiliği, Sultangazi'de bir apartmanın merdiven boşluğuna yazılan "x gebereceksin" yazısı ile ilgili açıklama yaptı.

GÖZALTINA ALINDIĞI DUYURULDU

Yapılan yazılı açıklamada, "15.12.2019 tarihinde Sultangazi ilçemizdeki bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle '(X) işareti ve gebereceksin' yazılmasıyla ilgili olarak ilçe emniyet müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, yazıyı yazan şüphelinin söz konusu apartmanda ikamet eden İ.G adlı kadın olduğu tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştır.

İŞTE YAZIYI YAZAN ŞÜPHELİNİN İFADESİ

Şüpheli ifadesinde; "Konunun apartmandaki 'çöp ve aidat' husumetinden kaynaklandığını, bir anlık öfkeyle komşusunu 'korkutmak için' yazdığını ve yine kendisinin sildiğini, yazdıklarının herhangi bir mezhepsel ayrılık veya başka bir maksat taşımadığını ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu" beyan etmiştir.

Konuyla ilgili tahkikat sürdürülmektedir" denildi.