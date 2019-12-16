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"Gebereceksin" yazısını yazan şüpheli yakalandı! Komşusunu korkutmak istemiş

Sultangazi'de bir apartmanın merdiven boşluğuna yazılan yazı ile ilgili gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde yazıyı bir anlık öfke ile aralarında husumet olan komşunu korkutmak için yazdığını belirtti.

16.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:46

İstanbul Valiliği, 'de bir apartmanın merdiven boşluğuna yazılan "x gebereceksin" yazısı ile ilgili açıklama yaptı.

GÖZALTINA ALINDIĞI DUYURULDU

Yapılan yazılı açıklamada, "15.12.2019 tarihinde Sultangazi ilçemizdeki bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle '(X) işareti ve gebereceksin' yazılmasıyla ilgili olarak ilçe emniyet müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, yazıyı yazan şüphelinin söz konusu apartmanda ikamet eden İ.G adlı kadın olduğu tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştır.

İŞTE YAZIYI YAZAN ŞÜPHELİNİN İFADESİ

Şüpheli ifadesinde; "Konunun apartmandaki 'çöp ve aidat' husumetinden kaynaklandığını, bir anlık öfkeyle komşusunu 'korkutmak için' yazdığını ve yine kendisinin sildiğini, yazdıklarının herhangi bir mezhepsel ayrılık veya başka bir maksat taşımadığını ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu" beyan etmiştir.

Konuyla ilgili tahkikat sürdürülmektedir" denildi.


Sultangazi, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (6)
GONYALI:KEŞKE TÜRKÇE YAZI YAZMAYI DA BİLSEYDİN. . .
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KORKAKLAR SALDIRGANDIR:Köpekler, küçüldükçe saldırganlıkları artar. . . Saldırganların tümü korkaktır.
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ERAY:geçen komşusunun evini basıp darpedenler serbest kaldı
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NE VAR Kİ BUNDA.:tamam da, isim yok, cisim yok. kime yazılmış. gören varmı. bence bundan bişey çıkmaz.
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TURGAY:Bu sayede ''Gebereceksin'' nasıl yazıldığını da öğretin bari :)
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ÜTOPİK FELAKET:sen yaptıgın bu haraketle sebebi ne olursa olsun başka amaçlar peşinde koşanlara zemin hazırlamış oldun cezan neyse onu çekmelisin
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