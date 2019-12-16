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İstanbul Valiliği'nden apartman boşluna yazılan yazı ile ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Sultangazi'de bir apartmanın merdiven boşluğuna yazılan yazı ile ilgili açıklama yaptı.

16.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:00İstanbul Valiliği'nden apartman boşluna yazılan yazı ile ilgili açıklama
İstanbul Valiliği, 'de bir apartmanın merdiven boşluğuna yazılan yazı ile ilgili açıklama yaptı.
İstanbul Valiliği'nden Sultangazi'de bir apartmanın merdiven boşluğuna yazılan 'x gebereceksin' yazısı ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada,"15.12.2019 tarihinde Sultangazi ilçemizdeki bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle "(X) işareti ve gebereceksin" yazılmasıyla ilgili olarak ilçe emniyet müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, yazıyı yazan şüphelinin söz konusu apartmanda ikamet eden İ.G adlı kadın olduğu tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli ifadesinde; "Konunun apartmandaki 'çöp ve aidat' husumetinden kaynaklandığını, bir anlık öfkeyle komşusunu 'korkutmak için" yazdığını ve yine kendisinin sildiğini, yazdıklarının herhangi bir mezhepsel ayrılık veya başka bir maksat taşımadığını ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu" beyan etmiştir. Konuyla ilgili tahkikat sürdürülmektedir" denildi.
(İHA)

Sultangazi, Güncel

Kaynak: İHA

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