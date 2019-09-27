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İstanbul valiliği'nden "davet" açıklaması

İSTANBUL Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına davet edilmediği iddialarını yalanladı.

27.09.2019 17:45İstanbul valiliği'nden
İSTANBUL Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına davet edilmediği iddialarını yalanladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde dün meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakleriyle bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır.
Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, sabah 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Hasdal Yerleşkesi'nde tekrar değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı, bugünkü toplantı için tüm katılımcıların bizzat orada bilgilendirilmiş ve davet edilmiştir. Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.



Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

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