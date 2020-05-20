İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN EYÜPSULTAN'DA KADİR GECESİ ETKİNLİĞ

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle Eyüpsultan Cami'nde Kadir Gecesi'ne özel program düzenledi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN EYÜPSULTAN'DA KADİR GECESİ ETKİNLİĞ
20.05.2020 05:23 | Son Güncelleme: 20.05.2020 05:23
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle Eyüpsultan Cami'nde Kadir Gecesi'ne özel program düzenledi.
İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Cami avlusunda Kadir Gecesi'ne özel program düzenledi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program yapılan dua ile devam etti. Programda Dursun Ali Erzincanlı ve Ahmet Özhan, geceye özel şiir ve mevlitleri okurken Prof. Dr. İskender Pala ise dini konulardaki anlatımlarda bulundu. Program, sokağa çıkma yasağı ve koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak verildi.
KONUKLARA GÜL TAKDİM ETTİ
Programın sonunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, konuklara gül takdim etti. Programla ilgili konuşan Vali Yerlikaya, "Sokağa çıkma kısıtlaması bitince buraya dolan hemşerilerimize ekranı başında bizi isteyen bütün İstanbullulara gönlümüzden gönüllerine selam olsun. Leyle-i Kadir Gecemiz mübarek olsun. Dua ediyoruz, dua bekliyoruz. Bayramımız inşallah kurtuluşumuz olur. İnsanlığın üzerindeki salgın imtihanından yüz akıyla kurtulmayı, tekrar eski günlerimize huzurla afiyetle dönmeyi Allah nasip etsin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bingöl’de görülen devasa yılan korkuttu Haber
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı Haber
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Yunanistan’ın ’19 Mayıs 1919’ açıklamalarına Türkiye’den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin Haber
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Erdoğan, Ramazan Bayramı’ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Tavşanlı’da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu Haber
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
19 Mayıs’ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı Haber
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
Haberler››Güncel››İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN EYÜPSULTAN'DA KADİR GECESİ ETKİNLİĞ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:11: İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN EYÜPSULTAN'DA KADİR GECESİ ETKİNLİĞİ - Haber 05:10: Tunus'un dini merkezi Kayravan'da koronavirüs nedeniyle Kadir Gecesi kutlamaları yapılamadı - Haber 05:02: Avustralya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı - Haber 04:44: Libya ordusu, Hafter milislerine ait bir HSS'yi imha ettiklerini açıkladı - Haber 04:40: Kız Kulesı kırmızı beyaz renge büründü - Haber 01:25: Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular - Haber 00:57: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek - Haber 00:10: Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin - Haber 23:55: 19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı - Haber 23:21: Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı - Haberler