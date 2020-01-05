Haberler » Güncel » İstanbul Valiliği'nden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı - Haber

İstanbul Valiliği'nden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL Valiliği, yaptığı açıklamayla İstanbul için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

05.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:27 İstanbul Valiliği'nden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
İSTANBUL Valiliği, yaptığı açıklamayla için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Kar yağışının beklenmediğinin belirtildiği açıklamada, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) meteorolojik uyarıda bulundu. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden verilen bilgiye göre; Rüzgarın, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda fırtına (60-80 km/sa), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde görülecek olan sağanak yağışların, yarın gün boyunca ve Salı günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması tahmin edilmektedir. İstanbul genelinde kar yağışı beklenmemektedir. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle; ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar (Hava, Deniz, Kara ulaşımı) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."


- İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:13   DHA YURT BÜLTENİ-13 - Haber
19:12   Kar nedeniyle kapanan 105 köy yolunun 52'si açıldı - Haber
19:12   Kardan kapanan köy yolu kanser hastası için açıldı - Haber
19:10   Akşener: Libya konusunda 'meçhule hayır' dedik - Haber
19:10   TEM Otoyolu Çavuşbaşı Mevkiinde bir araçta yangın çıktı - Haber
18:02   Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Haber
17:19   Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Haber
17:08   Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız, iş insanı olan babasına ait tabancayla intihar etti - Haber
16:57   Eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadınının kan donduran ifadeleri ortaya çıktı - Haber
15:52   MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Haber
5.01.2020 19:13:54