Haberler » Güncel » İstanbul Valiliği'nden gemi kazası açıklaması - Haber

İstanbul Valiliği'nden gemi kazası açıklaması

İSTANBUL Valiliği'nden İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla ilgili açıklama yapıldıAçıklama şu şekilde: "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre;

27.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:19 İstanbul Valiliği'nden gemi kazası açıklaması

İSTANBUL Valiliği'nden Boğazı'ndaki gemi kazasıyla ilgili açıklama yapıldı

Açıklama şu şekilde:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; 19 mürettebat ile Kılavız Kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı yük gemisi, saat 12: 00'de Makine arızası sinyali vermiş, 12: 13'te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma Römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur.

Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şuan itibariyle herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir.

Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır. Kıyıya Çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı Demir Mevkii'ne alınacaktır"

 



İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:26   Lüleburgaz'da çocuk bakım elemanı kursu açıldı - Haber
14:25   Mehmet Akif Ersoy, Ankara'da anıldı - Haber
14:25   TFF'den "VAR" açıklaması - Haber
14:21   Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Köşkü tamamlanıyor - Haber
14:21   Kıbrıs gazilerine madalyaları ve beratları törenle verildi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
27.12.2019 14:26:53