26 Kasım 2018, 12:14
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İstanbul Valiliği'nden Helikopter Kazası ile İlgili Açıklama

İstanbul Valiliği

İstanbul Valiliği tarafından helikopter kazası ile ilgili açıklama yapıldı.



İstanbul Valiliği tarafından helikopter kazası ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklama şöyle; "Sancaktepe İlçemiz Sarıgazi Mahallesi Fırtına sokakta bugün saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterimiz düşmüştür. Kaza neticesinde askeri personelimizden 4 şehidimiz ve 1 yaralımız var.  Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur.  Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. 

Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" - İstanbul Sancaktepe,İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:14