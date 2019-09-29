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İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na: 'Davet edilmedim' açıklamaları devlet geleneğimize uymamaktadır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun (AFAD) toplantısına "davet edilmedim" sözlerine yazılı bir açıklama ile cevap veren İstanbul Valiliği, "AFAD'ın doğal bir üyesi olan İBB Başkanı'nın toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur" if

29.09.2019 17:46İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na: 'Davet edilmedim' açıklamaları devlet geleneğimize uymamaktadır
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun (AFAD) toplantısına "davet edilmedim" sözlerine yazılı bir açıklama ile cevap veren İstanbul Valiliği, "AFAD'ın doğal bir üyesi olan İBB Başkanı'nın toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, İmamoğlu'nun yapılan bir toplantıya katıldığı hatırlatılarak, "Durum bu kadar açık ve net iken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan 'Davet edilmedim' şeklindeki açıklamalar devlet geleneğimize uymamaktadır." denildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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