İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece'yi karıştıran taciz iddiasıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliğinden, Küçükçekmece 'de dün meydana gelen olayla ilgili açıklama yapıldı. Valilik, "Olayın görgü tanığı, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve çocuğun anne-babasının ifadelerinde 'konunun yanlış anlamadan kaynaklandığı ve herhangi bir kişiden şikayetçi olmadıklarını' beyan ettikleri anlaşılmış olup, adli ve idari tahkikatı sürdürülmektedir" denildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Küçükçekmece ilçemizin Mehmet Akif Mahallesinde dün akşam saat 20.36'da ALO 155 hattına (A.D) adlı bir çocuğa yönelik sözlü cinsel taciz iddiasıyla ilgili ihbarda bulunulmuştur.

Hemen olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu (E.A) adlı (suça sürüklenen çocuk) şüpheli ile mağdur olduğu iddia edilen çocuk, saat 21.15'te Çocuk Polisi Şubesine teslim edilmiştir. Olayın görgü tanığı, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve çocuğun anne-babasının ifadelerinde "konunun yanlış anlamadan kaynaklandığı ve herhangi bir kişiden şikayetçi olmadıklarını" beyan ettikleri anlaşılmış olup, adli ve idari tahkikatı sürdürülmektedir. Şüphelinin alınması ve sonrasında, çevrede toplanan vatandaşlarımızca yapılan gösterilerde bazı işyeri ve araçlar zarar görmüş, kalabalığın dağılması ve taşkınlıkların önlenebilmesi için zorunlu olarak polis ekiplerimizce müdahalede bulunulmuştur.

PROVOKASYONLARA KARŞI "DİKKAT" ÇAĞRISI

Bu ve benzeri olaylarda saygıdeğer vatandaşlarımızdan toplumsal huzur ve barışımızı hedef alan provokasyonlara karşı dikkatli olmalarını ve güvenlik güçlerimize destek vermelerini bekliyoruz. Durumu olduğundan çok farklı gösteren, şahsi kimliğini gizleyerek sosyal medya yoluyla provokatif paylaşımlarda bulunanlar mutlaka tespit edilecek ve haklarında yasal işlemler yapılacaktır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Küçükçekmece'de küçük kız çocuğuna taciz söylentisi üzerine mahalleli sokağa döküldü. Yapılan hiçbir uyarıyı dikkate almayan kalabalığa polis TOMA ile müdahalede bulundu. Emniyetten edinilen bilgilere göre 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuğun camdan bakan bir kız çocuğuna seslenmesi kulaktan kulağa "taciz" olarak yayıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta karpuz satan bir esnafın küçük kızına bir kişinin tacizde bulunduğu iddiasının yayılmasıyla birlikte mahalleli sokağa döküldü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kalabalık Aşık Veysel Caddesi üzerinde yürüyüşe geçerek Mehmet Akif Mahallesi'ndeki polis merkezine yürüdü. Yaşanan durum neticesinde olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekipleri burada vatandaşların dağılması yönünde uzun süre anonslarla uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıları dikkate almayarak slogan atan gruba polis TOMA ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında vatandaşlar sokak aralarına kaçıştı.

KULAKTAN KULAĞA YAYILDI

Emniyet yetkililerinin ulaştığı bilgilere göre, 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk, camdan bakan bir kız çocuğuna "Gel gel" diye seslendi. Olayın sadece küçük çocukların arasında geçen bir seslenme olduğu belirtildi. Bu olayın kulaktan kulağa taciz diye yayılması üzerine mahallelinin ayaklandığı öğrenildi. Yetkililer, herhangi bir taciz olayının yaşanmadığını bildirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AA'nın haberine göre; olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin güvenlik tedbirleri çerçevesindeki bekleyişi sürüyor.