Haberler » Güncel » İstanbul Valiliği'nden lodos uyarısı - Haber

İstanbul Valiliği'nden lodos uyarısı

İstanbul Valiliği, lodos uyarısında bulundu.

25.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:29İstanbul Valiliği'nden lodos uyarısı
Valiliği, lodos uyarısında bulundu. Valilik yaptığı yazılı açıklamada, Ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak, lodos uyarısında bulundu. Soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşana bileceğine vurgu yapılan açıklamada, "Marmara bölgesinde lodos fırtınasına dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) meteorolojik uyarıda bulundu. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden verilen bilgiye göre; Yarın (Çarşamba) Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü ise kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 16:11:52