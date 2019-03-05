05 Mart 2019, 10:42
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İstanbul Valiliği'nden Patlama Açıklaması

İstanbul Valiliği

İstanbul DHA- İSTANBUL Valiliği'nden Gaziosmanpaşa'daki patlamayla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul DHA- İSTANBUL Valiliği'nden Gaziosmanpaşa'daki patlamayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Kaynar Sokak'ta S.A adlı kadının çöpten aldığı kovayı kaldırıma bıraktığı sırada bir patlama meydana gelmiş, olayda 1 kişi yaralanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ilk incelemede EYP olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan vatandaşımız tedavi altına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi. DHA, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA