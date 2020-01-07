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İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir

Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir" dedi.

07.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:35

Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı. Konuya ilişkin valilikten açıklama geldi.

"CAN KAYBI VE YARALANMA YOK"

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri Şarja – İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur." denildi.

THY GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLADI

Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 15.00'e kadar iniş kalkışlı seferleri iptal ettiklerini açıkladı.

UÇUŞ TRAFİĞİ KAPATILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiğinin 11.20'ye kadar kapatıldığı öğrenildi. Uçağı piste geri çekme çalışmaları devam ediyor. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

THY'DE 3'E KADAR UÇUŞ OLMAYACAK

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, saat 15.00'e kadar THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş ve kalkışlı seferlerini iptal ettiklerini açıkladı. TC-CCK kuyruk tescilli uçağın bulunduğu alandan çekildikten sonra hava trafiğinin normale dönmesi bekleniyor

İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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