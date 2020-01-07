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İstanbul Valiliği'nden pistten çıkan uçakla ilgili açıklama

İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı.

07.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:27 İstanbul Valiliği'nden pistten çıkan uçakla ilgili açıklama

Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri Şarja – İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur." denildi. 



Sabiha Gökçen, Boeing 737, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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