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İstanbul Valiliği'nden şüpheli toz paniğine ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde yaşanan şüpheli toz paniği olayına ilişkin açıklamada bulundu.

17.09.2019 11:32İstanbul Valiliği'nden şüpheli toz paniğine ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde yaşanan şüpheli toz paniği olayına ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "PTT Başmüdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, saat sabah 04.00 sıralarında Anadolu Yakası Tuzla Kargo İşleme Merkezine ulaşan kargonun ayrılması çalışmaları sırasında, açılan torbalar içerisindeki bir pakette henüz mahiyeti tespit edilemeyen toz niteliğinde bir maddeye rastlanılmıştır.

Konunun İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesiyle olay yerinde gerekli önlemler alınmış, sevk edilen AFAD ve UMKE ekiplerince tespit çalışmalarına hemen başlanmıştır.

112 ACİL Komuta Merkezinden alınan bilgilere göre, olaydan sağlık durumu etkilenen herhangi bir personel bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Anadolu Yakası, Tuzla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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