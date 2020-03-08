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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN TAKSİM AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki bu akşam yapılacak etkinliklere izin verilmediği duyuruldu.

08.03.2020 13:21
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN TAKSİM AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki bu akşam yapılacak etkinliklere izin verilmediği duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımızla kutluyoruz. Bu anlamlı ve güzel gün nedeniyle İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarınca 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirilen bütün faaliyetlere Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız tarafından gerekli izinler verilmiştir. Ancak bazı sivil toplum kuruluşları ve şahıslar tarafından sosyal medya yoluyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde, bugün saat 19.00'da etkinlik duyurusu yapılmaktadır. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmaması nedeniyle akşam saatlerinde bu yerlere çıkan bütün yollar kapalı olacaktır" denildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Güncel
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