Menü
Haberler ›› Güncel ››İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması: 8 Mart etkinliklerine izin yok - Güncel

İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması: 8 Mart etkinliklerine izin yok

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bu akşam Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yapılması planlanan herhangi bir etkinliğe izin verilmeyeceğini açıkladı.

08.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:19

İstanbul Valiliği, kendilerine bildirilen etkinliklere gerekli izinlerin verildiğini, ancak Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde bu akşam bir araya gelmeyi planlayan gruplara izin verilmeyeceğini, söz konusu alanların 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde olduğunu duyurdu.

"İLAN EDİLENLER MEKANLAR ARASINDA TAKSİM YOK"

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımızla kutluyoruz. Bu anlamlı ve güzel gün nedeniyle İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarınca 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirilen bütün faaliyetlere Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız tarafından gerekli izinler verilmiştir. Ancak bazı sivil toplum kuruluşları ve şahıslar tarafından sosyal medya yoluyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde, bugün saat 19.00'da etkinlik duyurusu yapılmaktadır. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmaması nedeniyle akşam saatlerinde bu yerlere çıkan bütün yollar kapalı olacaktır."

METRO İSTASYONLARI DA KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Valiliği'nin 8 Mart'a ilişkin aldığı tedbirleri duyurdu. Buna göre, Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması: 8 Mart etkinliklerine izin yok
Etiketler : İstanbul, Taksim, 8 Mart, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Güncel
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik Güncel
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı Güncel
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış Güncel
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz Güncel
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz