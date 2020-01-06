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İstanbul Valiliği'nden yağış açıklaması

İstanbul Valiliği'nden son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları ve sokakta yaşayan kimsesizlere yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

06.01.2020 13:49 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:54 İstanbul Valiliği'nden yağış açıklaması
İstanbul Valiliği'nden son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları ve sokakta yaşayan kimsesizlere yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; bölgemizde kaydedilen soğuk ve yağışlı hava şartlarının bir süre daha ilimizi olumsuz yönde etkileyeceği tahmin edilmektedir. Kış mevsimi nedeniyle yapılan hazırlıklar düzenli olarak gözden geçirilmiş, muhtemel aksaklıkların önlenmesi için ilave önlemler alınmıştır" denildi.

İstanbul Valiliği'nden son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları ve sokakta yaşayan kimsesizlere yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı. O açıklamada, "Kış mevsimi nedeniyle ilimizde alınması gereken tedbirler, 8 Kasım tarihli genelgemiz ile kaymakamlıklarımıza, belediyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza bildirilmiş, yapılan hazırlıklar düzenli olarak gözden geçirilmiş, muhtemel aksaklıkların önlenmesi için ilave önlemler alınmıştır" denildi.

Olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edileceğinin tahmin edildiğinin ve sokakta yaşayan kimsesizler için vatandaşlara karşı duyarlı olunması gerektiği belirtilen o açıklamada, "Alınan meteorolojik verilere göre; bölgemizde kaydedilen soğuk ve yağışlı hava şartlarının bir süre daha ilimizi olumsuz yönde etkileyeceği tahmin edilmektedir. Sokakta yaşayanların kötü hava şartlarından korunması ve bakım altına alınmaları için bütün vatandaşlarımızdan polis, zabıta veya sosyal hizmet ekiplerimize yardımcı olmalarını, ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatlarını arayarak, bu durumdaki kimsesizlerin ve bulundukları yerlerin bildirilmesi konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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