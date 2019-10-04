Meteoroloji'den sonra bir yağış uyarısı da İstanbul Valiliği'nden: Bu akşama dikkat!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yurt genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, geçen hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, az bulutlu, açık geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bugün gündüz saatlerinde Trakya'dan başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakacağı ifade edildi.

YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

5 Ekim Cumartesi günü ise bölgenin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 6 Ekim Pazar günü etkili olduktan sonra pazartesi günü bölgeyi terk etmesi ve aynı gün bölgenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Cumartesi günü hissedilir derecede azalacak. Mevsim normalleri civarı ve yer yer altına düşmesi beklenen hava sıcaklıkları 8 Ekim Salı gününden itibaren tüm bölgede tekrar artacak. Rüzgarın bugün bölgenin batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli (40-70 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor."

METEOROLOJİ DE UYARMIŞTI

Hava durumu 3 Ekim Meteoroloji raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ile Edirne ve çevresi için sağanak yağış, Marmara'nın batısı için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Öte yandan hafta sonu sıcaklıkların 12 derece birden düşmesi ve özellikle batı kesimlerde yarından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı…

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu