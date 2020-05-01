Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YERİN 72 METRE ALTINDA 1 MAYIS KONSERİ

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı şantiyesinde Kıraç konseri düzenledi.

01.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 01.05.2020 22:02

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı şantiyesinde Kıraç konseri düzenledi. Konser öncesi konuşan Vali Yerlikaya, "Şu anda yerin 72 metre altındayız. Yeraltında, yeni yollar açan işçilerimizin yanındayız. Türkiye, işçisi ve emekçisiyle büyüktür" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, evlerde kutlandı. İstanbul Valiliği, evlerinde kalan vatandaşlara ve işçilere moral olması için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı şantiyesinde Kıraç konser düzenledi. Yerin 72 metre altında Kıraç'ın şarkılarını seslendirdiği konser, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ve valiliğin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Şantiye alanında bulunan işçiler de konseri seyretti.

'BİRAZ DAHA SABIR"

Konser öncesinde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Çalışmanın ibadet olduğuna inandıklarını ifade eden Vali Yerlikaya, "Bizler çalışmanın ibadet oluğuna inanıyoruz.

Bugünümüzü ve yarınlarımızı işleyen, tüm emekçilerimize daima hürmet ediyor, nasır tutan elleri öpüyor, başımıza koyuyoruz. Çünkü Türkiye, işçisi ve emekçisiyle büyüktür. İstanbul'umuzda 4,5 milyon emekçi kardeşimiz bulunuyor.

İstanbul onların ellerinde yükseliyor. Şu anda Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro inşaatında, yerin 72 metre altındayız. Burası, İstanbul'da yeraltında çalışılan en derin mesafedeki şantiyesidir. Burası, dünyanın en görkemlisi İstanbul Havalimanı'nı şehre bağlayan projenin başlangıç noktasıdır. Yeraltında, yeni yollar açan işçilerimizin yanındayız. Evde kaldığımız bugünlerde, morale ihtiyacımız var. Bugün sevgili Kıraç ile evlerinize misafiriz olacak, hep birlikte moral depolayacağız" dedi.

TÜM İŞÇİLERİN 1 MAYIS'INI KUTLADI

Vatandaşlara koronavirüsle ilgili hassasiyet çağrısı yapan Vali Yerlikaya, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan

Kovid 19 salgını nedeniyle tarihi bir sınavdan geçiyoruz. Aldığımız tedbirlere gösterdiğiniz anlayış, sabır ve hassasiyete teşekkür ediyorum. Biliyorum, İstanbul'un şu güzelim baharında evde kalmak zor. Biraz sabır demekten hoşnut değilim ama? "Biraz daha sabır" diyeceğim. Az kaldı. Şükürler olsun tünelin ucunda ışık göründü. Aydınlık günler için; kurallara tam riayet etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Salgınla mücadele günlerinde sağlık çalışanlarımız tarihi bir hizmette bulunuyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Vefa Sosyal Destek Gruplarımızda 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerimizde hürmet ve vefa ile çalışan, tüm kardeşlerimizin her birine teşekkür ediyorum. Onların sayesinde, sizlerden gelen, 500 bini aşan çağrıyı cevapladık. Allah hepsinden razı olsun. Medeniyetimizde, işçinin hakkını alnının teri kurumadan vermek esastır. İşçisinin hakkını, alnının teri kurumadan teslim eden, ülkemizin kalkınması için emek veren, tüm iş insanlarımız da var olsun. Hepimiz, daha güzel bir dünya için el veriyor, emek veriyoruz. Alnımızın teri İstanbul için, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" diye konuştu.

YERLİKAYAKIRAÇ'A ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Konuşmanın ardından İstanbul Valiliği'nin yerin 72 metre altında düxenlediği 1 Mayıs konserinde Kıraç sahne aldı. Birbirinden güzel eserleri ve şarkıları seslendiren Kıraç'a Vali Ali Yerlikaya çiçek takdim etti.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YERİN 72 METRE ALTINDA 1 MAYIS KONSERİ

Kaynak: DHA

Etiketler: emek ve dayanışma günü, Gayrettepe, İstanbul, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Fransız milletvekilinden Türkiye’nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Haberler
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?
Trump’ın ’Korona Vuhan’daki laboratuvardan çıktı’ suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz Haberler
Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un’un öldüğünden yüzde 99 eminim Haberler
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Ukrayna’da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan’dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Anne ve oğul koronavirüse yenildi Haberler
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın’da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Haberler››Güncel››İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YERİN 72 METRE ALTINDA 1 MAYIS KONSERİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:35: İSTANBUL -İSTANBUL'DA BALKONDA 1 MAYIS KUTLAMASI - Haber 22:32: Antalya'da 1 Mayıs balkonlardan kutlandı - Haber 22:32: Rusya İnşaat Bakanı, Kovid-19'a yakalandı - Haber 22:32: Telefonu çalındığı için polisi arayan kadına, yasak ihlalinden ceza uygulandı - Haber 22:31: Sivas'ta karantinadaki vatandaşlar için ramazan programı - Haber 21:24: Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz - Haber 21:20: Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? - Haberler 21:05: Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor - Haber 19:45: Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı - Haberler 15:34: Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı - Haber