Haberler » Güncel » Haber

İstanbul Valiliği: "Ormanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı"

İstanbul Valiliği, Pendik Aydos Ormanları'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

20.09.2019 12:10
İstanbul Valiliği, Pendik Aydos Ormanları'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Gözaltına alınan Y.A. isimli zanlının terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirtildi.
İstanbul Valiliğinden yapılana açıklamada, "19.09.2019 Perşembe günü saat 17: 46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na 'Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli şahıs' ihbarı yapılmıştır. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan (Y.A.) isimli şüpheli şahıs, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilmiştir. Amatör kameralar tarafından görüntülenen (Y.A.) isimli şüpheli şahıs, ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir" denildi.
(İHA)
İstanbul Valiliği:

İstanbul, Pendik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:17 Mit ve tsk'nın operasyonunda pkk'lı terörist mehmet bayden etkisiz hale getirildi
15:17 "türkiye yeni dönemde uluslararası ilişkiler disiplinine aday"
15:17 Büyükşehir standı ziyaretçi akınına uğruyor
15:16 Sarıyer'de servis kazası kamerada
15:16 Kocasinan Belediyesinden farkındalık yürüyüşü
15:16 Doktora teziyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'YÖK Üstün Başarı Ödülü' aldı
15:15 Hava harekatında en az 15 terörist etkisiz hale getirildi