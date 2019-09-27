Haberler » 3. Sayfa » Haber

İstanbul Valiliği tarafından tatil edilen Maltepe'deki lise havada görüntülendi

İstanbul Valiliği tarafından tatil edilen Maltepe'deki lise havada görüntülendiİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul Valiliği tarafından Maltepe'de bulunan bir lise bir günlüğüne tatil edildi.

27.09.2019 12:04
İstanbul Valiliği tarafından tatil edilen Maltepe'deki lise havada görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul Valiliği tarafından Maltepe'de bulunan bir lise bir günlüğüne tatil edildi. Tatil edilen okul havadan görüntülendi.
İstanbul'da dün saat 13.59'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, İstanbul Valiliği hasar ihbarında bulunulan okulları kontrol etti. 55 okulda kontrol çalışmaları yapan İstanbul Valiliği, detaylı inceleme yapılması öngörülen 14 okulu bir gün süreyle tatil etti. O okullardan biri olan Maltepe'de bulunan Halit Armay Anadolu Lisesi'nin tatil edilmesiyle öğrenciler bugün okullarına gelmedi.
Tatil edilen okul drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul Valiliği tarafından tatil edilen Maltepe'deki lise havada görüntülendi

İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:08 "Çocuğum hasta kusura bakmayın" dedi, bankayı soydu
17:07 Telefonla konuşur gibi yapıp araçtan hırsızlık yaptı
17:05 Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
17:05 MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak...
17:04 Pazarcık'ta uyuşturucudan 9 kişi yakalandı
17:04 Milas'ta kontrolden çıkan tır etrafı savaş alanına çevirdi: 1 ölü
17:03 İkna edilen terörist teslim oldu