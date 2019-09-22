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Son dakika: İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Son dakika: İstanbul Valiliği ve İBB'nin aldığı karar ile Atatürk Havalimanı metro istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın risk oluşturması nedeniyle durduruldu.

22.09.2019 16:28

İstanbul Valiliği ve İBB, Atatürk Havalimanı Metro istasyonuna yolcu taşımacılığını durdurdu.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) aldığı ortak kararla Atatürk Havalimanı Metro istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın risk oluşturması nedeniyle durduruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle:

"AŞIRI KALABALIK RİSK OLUŞTURUYOR"

"İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz."

Son dakika: İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Ekonomi, Güncel

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