İSTANBUL VALİLİĞİ: YIKILAN BİNANIN YANINDAKİ 5 BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI

İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, Bahçelievler 'de çöken 7 katlı boş binaya ilişkin yaptığı açıklamayla, yıkılan binanın yanındaki 5 binanın tedbiren boşaltıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Bugün saat 14.44'de Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesi, Emek Caddesinde bulunan 7 katlı Hacı Temur Apartmanı, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çökmüştür. Alınan bilgilere göre; binanın 1991 yılında yapıldığı, 26 Eylül 'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan tetkiklerde riskli olduğu tespit edilmiş, 27 Aralık 2019 tarihinde Bahçelievler Belediyesi tarafından 6306 Sayılı Yasa kapsamında tamamen tahliye edilerek; ilgili kurumlarca elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları kesilmiş, binada ikamet eden bulunmadığı anlaşılmıştır." bilgilerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Olay yerine AFAD Arama Kurtarma Birliği ve K9 Köpek Arama Timi, Polis, 112 Acil Sağlık, İtfaiye, İSKİ, İGDAŞ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediye ekipleri sevk edilmiştir. Çökme esnasında yandaki bir binanın ilk üç katında maddi hasar meydana gelmiş, hafif şekilde yaralanan bir vatandaşımız ise sevk edildiği Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde

ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Enkaz altında kalan bir kimse olup olmadığının tespiti konusunda AFAD, İtfaiye ve Bahçelievler Arama Kurtarma Birliği ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Yıkılan binanın yanındaki 5 bina tedbir amacıyla boşaltılmış, bina sakinlerinin misafir

edilmesi için Bahçelievler Belediyemizce gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Bahçelievler ilçemize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz."