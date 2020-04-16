İstanbul Valiliğinde online il asayiş toplantısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, online olarak il asayiş toplantısını gerçekleştirdi.
16.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:41
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter adresinden yaptığı açıklamada, "İl asayiş toplantımızı gerçekleştirdik. Emniyet, jandarma ve sahil güvenliğimizle şehrimizin güvenlik hizmetlerini değerlendirdik. Huzur ve güvenlik hep önceliğimiz oldu. Covid-19 salgınıyla mücadelede güvenlik güçlerimiz çok özverili çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Öte yandan toplantı korona virüs salgını nedeni ile online olarak yapıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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