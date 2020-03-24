İstanbul Valiliğinden 112, 155 ve 156 uyarısı
İstanbul Valiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için sadece 112, 155 ya da 156'yı aramalarının yeterli olacağını belirtti.
24.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:39
İstanbul Valiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için sadece 112, 155 ya da 156'yı aramalarının yeterli olacağını belirtti.
Kaynak: Dunya.com