Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››İstanbul Valiliğinden 112, 155 ve 156 uyarısı - Ekonomi

İstanbul Valiliğinden 112, 155 ve 156 uyarısı

İstanbul Valiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için sadece 112, 155 ya da 156'yı aramalarının yeterli olacağını belirtti.

24.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:39
İstanbul Valiliğinden 112, 155 ve 156 uyarısı
İstanbul Valiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için sadece 112, 155 ya da 156'yı aramalarının yeterli olacağını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Twitter, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek Ekonomi
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek
İş yeri kirasını ödeyemeyenler 3 ay boyunca tahliye edilemeyecek Ekonomi
İş yeri kirasını ödeyemeyenler 3 ay boyunca tahliye edilemeyecek
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Ekonomi
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Ekonomi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Ekonomi
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Ekonomi
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Ekonomi
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:41: Borsa yeniden yükselişe geçti - Ekonomi 13:40: TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan iş dünyasına destek paketlerinden yararlanma çağrısı - Ekonomi 13:39: Moody's'ten koronavirüs ve petrol fiyatları değerlendirmesi - Ekonomi 13:35: Darülaceze'ye gıda takviyesi bağışı - Ekonomi 13:28: IMF: Covid-19 salgını küresel durgunluk getirecek, toparlanma 2021'de - Ekonomi 13:08: Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak - Ekonomi 12:58: PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak - Ekonomi 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 11:56: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı - Ekonomi 11:37: Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi - Ekonomi 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber 11:22: Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı - Ekonomi
Loading