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İstanbul Valiliğinden balıkçıları arama çalışmalarıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, kaybolan balıkçıları arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, gün boyu yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadığı ve çalışmaların yarın sabah 08.00'dan itibaren devam edileceğini duyurdu.

12.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:20İstanbul Valiliğinden balıkçıları arama çalışmalarıyla ilgili açıklama
İstanbul Valiliği, kaybolan balıkçıları arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, gün boyu yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadığı ve çalışmaların yarın sabah 08.00'dan itibaren devam edileceğini duyurdu.

Kilyos açıklarında geçtiğimiz Cuma günü sabah erken saatlerinde Rus bayraklı GLARD 2 adlı tanker, Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı teknesi çarpışmış ve 6 balıkçıdan 3'ü çevredeki balıkçı tekneleri tarafından kurtarılırken, diğer 3'ü ise kaybolmuştu. Dün yapılan çalışmalarda kaybolan bir balıkçı daha bulunmuştu. Diğer iki balıkçıya ulaşmak için çalışmalar ise dün olduğu gibi bugün de devam etti. İstanbul Valiliği, arama çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "10 Ocak'ta Kilyos açıklarında meydana gelen bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza sonrası kayıp 3 balıkçı için yapılan arama kurtarma çalışmalarında bugün 08.00'den itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 bot, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra edilmiştir. Gün boyu yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile su üstü araması yapılmaya devam edilmektedir. Yarın sabah 08.00'dan itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 bot ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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