Haberler » 3. Sayfa » İstanbul Valiliğinden Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama - Haber

İstanbul Valiliğinden Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' haber ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını, şahsın aynı gün içinde bir kişiye hakaretler ederek başörtüsüne saldırdığı...

29.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:05İstanbul Valiliğinden Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama
İstanbul Valiliği, 'da gözaltına alınan şahısla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan ' Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını, şahsın aynı gün içinde bir kişiye hakaretler ederek başörtüsüne saldırdığı için gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, D.Ö. isimli şahsın Çatalca'da gözaltına alınmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarından çıkan 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' haberlerinin ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Çatalca ilçemizde 28.11.2019 tarihinde gözaltına alınan D.Ö. adlı şahsın bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' haber ve iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Çatalca ilçemizde 28.11.2019 Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı'nda N.Y. adlı şahsa hakaretlerde bulunan ve başörtüsüne yönelik saldırı gerçekleştiren D.Ö isimli şahıs, aynı gün saat 22.00 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şüphelinin gözaltına alınması ve yargı mercilerine sevki 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret' suçları olup, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Çatalca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:00 Evinde kenevir yetiştiren şahıs yakalandı
20:58 İstanbul'un 39 ilçesinde asayiş uygulaması
20:57 Sürücü kursu aracına arkadan çarptı: 2 yaralı
20:55 Oto teyp hırsızlığında 1 kişi tutuklandı
20:35 Minibüsün zulasında 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe içki ele geçti
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:24 Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
15:45 Kamu görevlisine hakaret davasında Selahattin Demirtaş hakkında beraat kararı verildi
15:38 Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam, feci şekilde can verdi
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
08:29 Öğretmenlere müjde: Ara tatil için de ek ders ücreti Resmi Gazete'de
08:01 Anlaşma tamam! Henry Onyekuru Galatasaray'da
05:22 Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
29.11.2019 21:26:08