İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

Kandilli Rasathanesi'nin 4.7, AFAD'ın da 4.6 olarak duyurduğu Silivri açıklarındaki depremle ilgili İstanbul Valiliği açıklamada bulundu.

Valilik, "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." dedi.

İHBAR HATLARI ARANMADI

Valilik şu açıklamada bulundu: " İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. 24.09.2019/Saat 11:30."

KIZILAY: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Kızılay'dan yapılan açıklamada da, "İstanbul Silivri'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

SİLİVRİ'DE OKULLAR BOŞALTILDI

Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı. Öğrenciler korku içinde binayı terk etti.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz deprem sonrasın yaptığı ilk açıklamada "Yetkililerle görüştüm. Büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil dediler. Silivri'de 4 tane deprem gözlem evimiz var. Bütün yetkililerle de görüştüm korkulacak bir şey yok. Deprem gerçeği ile İstanbul'un da Silivri'nin de yüzleşmesi gerekiyor. Şuana kadar aldığımız hasar bilgisi yok. Şuan bize ulaşan can ve mal kaybı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI: DEPREME HAZIRLIKLI DEĞİLİZ

Yaşanan deprem sonrası Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de açıklamada bulundu. Hançerli şunları söyledi:

"İlk bilgilere göre bir bina yıkılması ve can kaybı yok. Depremlere hazır olunmadığını söyleyebilirim. Biz çok ivedi bir şekilde konutlarımızın güvenli hale getirilmesi için kentsel dönüşüm müdürlüğünden tutun da bir plan yapılması dahil çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yapı stokunun iyileştirilmesi yanında acil durumlarla ilgili eylem planlarının çalışmalarının da yapılması lazım. Hazır değiliz maalesef. 4 deprem oldu gibi bir bilgi var elimizde. Uzunca yıldır konuşulan Marmara Denizi, Silivri açıklarında oldu. Bu durum bizi kaygılandırıyor ama kaygı sonucunda yapacağımız şey belli. Yapmamız gerekenler var. Belli noktalarda sorunlarımız var, elimiz kolumuz belli noktalarda bağlı. İstanbul'un hızlı dönüşüme yol açacak bir planlamaya kavuşması için ciddi bir kafa değişikliğine ihtiyaç var."