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İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

İstanbul Valiliğinden deprem sonrası yapılan açıklamada herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı belirtildi.

26.09.2019 14:47İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması
İstanbul Valiliğinden deprem sonrası yapılan açıklamada herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı (AFAD) Acil Durum Yönetim Başkanlığı 'ndan alınan bilgilere Marmara Denizi Silivri açıklarında bugün saat 13: 59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimizin yakından takibi devam etmektedir." - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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