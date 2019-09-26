Haberler » Güncel » Haber

İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

İstanbul Valiliğinden deprem sonrası yapılan açıklamada herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı belirtildi.

26.09.2019 14:55İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması
İstanbul Valiliğinden deprem sonrası yapılan açıklamada herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı belirtildi.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İçişleri Bakanlığı (AFAD) Acil Durum Yönetim Başkanlığı 'ndan alınan bilgilere Marmara Denizi Silivri açıklarında bugün saat 13: 59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimizin yakından takibi devam etmektedir."
(İHA)

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:41 İstanbul'da deprem - Silivri Devlet Hastanesi (2)
16:41 Akdeniz balıklarını yemenin tam zamanı
16:40 "Uzmanından 'Her gün 250-300 mililitre süt tüketin' uyarısı" başlıklı haberimizin 11. paragrafında...
16:40 İstanbul 5.8 büyüklüğünde deprem
16:40 Deprem sempozyumunda depremi hissettiler
16:40 (ek bilgi ve görüntülerle) istanbul'da deprem; avcılar'da caminin minaresi yıkıldı
16:40 4'üncü Etnospor Kültür Festivali basın toplantısı ile tanıtıldı