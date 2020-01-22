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İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

İstanbul Valiliğinden, Manisa Akhisar'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir.

22.01.2020 23:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:10İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması
Valiliğinden, 'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin yapılan açıklamada, " İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" denildi.
İstanbul Valiliği, Manisa Akhisar'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun" denildi.
(İHA)

İstanbul, Akhisar, Manisa, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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