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İstanbul Valiliğinden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu açıklaması

İstanbul Valiliğinden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Kadıköy'de gerçekleştirilen eylemle ilgili açıklama yapıldı.

08.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:40İstanbul Valiliğinden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu açıklaması
Valiliğinden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından 'de gerçekleştirilen eylemle ilgili açıklama yapıldı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından 'Şili ülkesindeki kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddet konularına dikkat çekmek' amacıyla bugün saat 15.00'te Kadıköy İskele Meydanı'nda bir etkinlik düzenlenmiştir. Platform üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte yapılan dans gösterileri sonrasında atılan sloganlarda 'tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan' şeklinde ifadeler kullanan söz konusu gruba yaptıklarının suç olduğu, eylemi durdurmaları ve dağılmaları için makul süre tanınmıştır. Ancak, grubun dağılmamakta ısrar edip, konusu suç oluşturan sloganlara devam etmeleri üzerine, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Kadın Grubu tarafından polis marifetiyle alan boşaltılmaya çalışılmıştır. Etkinliği provoke eden ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 7 şahıs Cumhuriyet Savcılığı talimatları ile gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
(İHA)

İstanbul, Kadıköy, Güncel

Kaynak: İHA

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