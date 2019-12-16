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İstanbul Valiliğinden Sultangazi'deki bir apartmana yazılan yazıya ilişkin açıklama Açıklaması

Sultangazi'de bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle "(X) işareti ve gebereceksin" yazılmasıyla ilgili, aynı apartmanda yaşayan bir kadın gözaltına alındı.

16.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:56İstanbul Valiliğinden Sultangazi'deki bir apartmana yazılan yazıya ilişkin açıklama Açıklaması
'de bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle "(X) işareti ve gebereceksin" yazılmasıyla ilgili, aynı apartmanda yaşayan bir kadın gözaltına alındı.
Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün Sultangazi ilçesindeki bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle "(X) işareti ve gebereceksin" yazılmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.
Yazıyı yazan şüphelinin söz konusu apartmanda ikamet eden İ.G. adlı kadın olduğu tespit edilirken, kadın gözaltına alındı.
Şüphelinin, ifadesinde; "Konunun apartmandaki 'çöp ve aidat' husumetinden kaynaklandığını, bir anlık öfkeyle komşusunu 'korkutmak için' yazdığını ve yine kendisinin sildiğini, yazdıklarının herhangi bir mezhepsel ayrılık veya başka bir maksat taşımadığını ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu" beyan ettiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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