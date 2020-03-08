İstanbul Valiliğinden "Taksim ve İstiklal Caddesi" açıklaması
Dünya Kadınlar Gününü kutlayan İstanbul Valiliği, bu gün dolayısıyla kendilerine bildirilen etkinliklere gerekli izinlerin verildiğini, ancak Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde bir araya gelmeyi planlayan gruplara izin verilmeyeceğini, söz konusu alanların 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde...
08.03.2020 13:15
Dünya Kadınlar Gününü kutlayan İstanbul Valiliği, bu gün dolayısıyla kendilerine bildirilen etkinliklere gerekli izinlerin verildiğini, ancak Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde bir araya gelmeyi planlayan gruplara izin verilmeyeceğini, söz konusu alanların 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde olduğunu duyurdu.
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımızla kutluyoruz. Bu anlamlı ve güzel gün nedeniyle İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarınca 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirilen bütün faaliyetlere Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız tarafından gerekli izinler verilmiştir. Ancak bazı sivil toplum kuruluşları ve şahıslar tarafından sosyal medya yoluyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde, bugün saat 19.00'da etkinlik duyurusu yapılmaktadır. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmaması nedeniyle akşam saatlerinde bu yerlere çıkan bütün yollar kapalı olacaktır" denildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımızla kutluyoruz. Bu anlamlı ve güzel gün nedeniyle İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarınca 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirilen bütün faaliyetlere Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız tarafından gerekli izinler verilmiştir. Ancak bazı sivil toplum kuruluşları ve şahıslar tarafından sosyal medya yoluyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde, bugün saat 19.00'da etkinlik duyurusu yapılmaktadır. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmaması nedeniyle akşam saatlerinde bu yerlere çıkan bütün yollar kapalı olacaktır" denildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İstanbul Valiliğinden "Taksim ve İstiklal Caddesi" açıklaması
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Taksim, Güncel
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