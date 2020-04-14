Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İstanbul valiliğinden "Vefa" çalışmalarına 250 araçlık dev destek

İstanbul valiliğinden "Vefa" çalışmalarına 250 araçlık dev destek -Dev araç filosu havadan drone ile görüntülendi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vefa Sosyal Destek ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere iki firmanın 250 araç desteğinde bulunduğunu duyurdu.

14.04.2020 20:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:16
İstanbul valiliğinden "Vefa" çalışmalarına 250 araçlık dev destek
-Dev araç filosu havadan drone ile görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vefa Sosyal Destek ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere iki firmanın 250 araç desteğinde bulunduğunu duyurdu. 250 araçlık dev filo havadan drone ile de görüntülendi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekleriyle Vefa Sosyal Destek ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere iki firmanın 250 araç desteğinde bulunduğunu duyurdu. Vali Yerlikaya açıklamasında, "Vefa Sosyal Destek ve sağlık hizmetlerimizin filosu daha da güçlendi. Firmalarımıza gönülden teşekkürler. Salgını birlikte yenecek, #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan bedelsiz olarak bağışlanan 250 araçlık filo havadan da görüntülendi. Firmalar tarafından teslim edilen araçlar ise ekipler tarafından kullanılmaya başlandı. İstanbul valiliğinden ’Vefa’ çalışmalarına 250 araçlık dev destek

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Bakan Koca ’Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Geleceğin yıldızı olarak görülüyordu! Futbolu bırakıp mafya oldu Haberler
Geleceğin yıldızı olarak görülüyordu! Futbolu bırakıp mafya oldu
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Haberler ›› Yerel ››İstanbul valiliğinden 'Vefa' çalışmalarına 250 araçlık dev destek - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

21:30: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Artış hızının artık azaldığını biliyoruz." - Haberler 21:27: Sezonun son balıkları 15 liradan satılıyor - Haberler 21:25: Babası ile tartışan şahsa ateş açtı hem babasını hem de husumetlisini vurdu - Haberler 21:23: Samsun'da korona hastası polisi alarma geçirdi - Haberler 21:23: Cezayir'den getirilip Tokat'ta yurda yerleştirilen işçilerde pozitif vakaya rastlanmadı - Haberler 20:43: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi 19:26: Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı - Haberler 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı