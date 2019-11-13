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İstanbul Valiliğinden yüksek gerilim hattı çalışmalarına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği tarafından bazı ilçelerde yapılacak yüksek gerilim hattı çalışmalarıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

13.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:20İstanbul Valiliğinden yüksek gerilim hattı çalışmalarına ilişkin açıklama
Valiliği tarafından bazı ilçelerde yapılacak yüksek gerilim hattı çalışmalarıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "TEİAŞ 4. Bölge Tesis ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan 154 kV, 1600 mm, XLPE Kartal GIS TM - İçmeler TM II yeraltı güç kablosuna 14.11.2019 Perşembe günü saat 10.00'dan itibaren yüksek gerilim uygulanacaktır. Yüksek gerilim kablosunun geçtiği aşağıdaki adreslerde, herhangi bir nedenle kazı yapılması, kabloya temas edilmesi yasak olup, can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz etmektedir.

Vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin korunması için, basın - yayın kuruluşlarımızın dikkatine saygıyla sunulur. 13.11.2019 saat 15.00

Pendik ilçesi:

Beyefendi Sk., İlkadım Sk., Akay Sk., Erenler Cad., Gönenli Mehmet Efendi Cad., Tevfik İleri Cad., D-100 Yanyolu, Selvi Cad., Aydınlı Yolu Cad., Ekol Sk., İbni Sina Cad., Işık Sk., Kafkasya Sk., Necip Fazıl Cad., Kanuni Sultan Süleyman Cad., Sahil Bulvarı, Tersane Kavşağı, Bağdat Cad., D-100 Yanyolu, Adap Sk., Uygar Sk., Hafızlar Sk., Gölet Sk., Necmettin Erbakan Caddesi

Tuzla ilçesi:

Necmettin Erbakan, Balkan Sk., Bilgili Sk., Marmara Cad., Batu Sk., Yeşil Dere Cad., Fedakar Sk., Tuzla Sanayi Bölgesi" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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