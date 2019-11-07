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İstanbul-valilik uyarmıştı... istanbul'da hala birçok tabela arapça

İSTANBUL Valiliği geçen Temmuz ayında Arapça tabelaların bulunduğu işletmelere bir yazı göndermiş, tabelaların yüzde 75'inin Türkçe harflerden oluşmasını istemişti.

07.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:41
İSTANBUL Valiliği geçen Temmuz ayında Arapça tabelaların bulunduğu işletmelere bir yazı göndermiş, tabelaların yüzde 75'inin Türkçe harflerden oluşmasını istemişti. Arap turistler ve Suriyeli göçmenlerin yoğun olduğu Aksaray'da pek çok işletmenun bu kurala uymadığı görüldü.
Bazı dükkanların tabelalarının tamamı Arapça harflerden oluşurken, bazı tabelalarının bir kısmında Türkçe harfler yer alıyor. Bu işletme sahipleri talimatnamenin kendilerine ulaşmadığını ifade ederken, önümüzdeki günlerde tabelada değişiklik yapacağını söyleyenler de var. Tabelasını değiştirenler arasında bulunan Aksaray'daki bir tatlı dükkanı sahibi Ahmet Haccar, dükkanın 6 yıl önce açıldığını belirterek, "Tabelayı İstanbul Valiliği'nin kararı sonrası değiştirdik. Suriyeli işletmecilerden o kararı bilen az kişi vardır, diye düşünüyorum. Bize valiliğin kararını muhasebecimiz söyledi. 'Yeni bir karar çıktı' dedi. Biz de değiştirdik. Biz burada yaşıyoruz. Kural ve kanunlar çıktığı zaman elbette yapacağız. Dışarıdan gelen turistler için zor olacak. Türkçe bilmiyorlar, Arapça tabela daha iyi oluyor. Az bir şey Arapça yazıyoruz." diye konuştu.
ZABITA EKİPLERİ TEBLİGAT GÖNDERİYOR
Tabelaların uygunluğunu ilçelerde belediyelere bağlı zabıta müdürlükleri denetliyor. Belediye yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre, Türkçe tabela kuralına uymayan işletmelere zabıta müdürlükleri aracılığıyla tebligat gönderiliyor. O süre içinde işletmelerden tabelanın kurala uygun şekilde değiştirilmesi talep ediliyor.
İstanbul-valilik uyarmıştı... istanbul'da hala birçok tabela arapça

Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA


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