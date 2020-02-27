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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye temsilcileriyle bir araya geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında düzenlenen "Kentsel dönüşüm istişare toplantısı"nda belediye temsilcileriyle bir araya geldi.

27.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:06İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye temsilcileriyle bir araya geldi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında düzenlenen "Kentsel dönüşüm istişare toplantısı"nda belediye temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız

Murat Kurum başkanlığında yaptığımız 'Kentsel dönüşüm istişare toplantısı'nda kararlaştırdığımız alt komisyonumuzu kurduk. Belediyelerimizin temsilcileriyle ilk toplantımızı bugün yaptık. Her hafta düzenli olarak toplanacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi, Murat Kurum, Güncel

Kaynak: AA

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