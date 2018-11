İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 24 Kasım Öğretmen Günü Mesajı

23 Kasım 2018 Cuma 18:31



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yayınladığı mesajla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayınladı. Vali Ali Yerlikaya'nın yayınladığı mesajda, "Geleceğimizi büyük bir özveriyle inşa eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, hürmetlerimi sunuyorum. Öğretmenlerimiz; insanımızı aydınlık bir geleceğe taşıyan, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı adımlarla ilerlememizi sağlayan mümtaz şahsiyetlerdir. Nihayetinde bir mekan olan okullarımıza ihtiyacı olan ruhu üfleyen, tüm maddiyatının ötesinde manevi bir değer katandır. Şüphesiz ki ahlakı toplumun tüm fertlerine yayacak, milli ve manevi ihtişamı yaşatacak ve müreffeh istikbalin kapılarını aralayacak anahtar öğretmenlerimizin elindedir. İstikbalimizin mimarları, tüm mesleklerin anası olan öğretmenlerimiz; bu kutlu vazifeyi yurdumuzun dört bir yanında fedakarca yapmaktadırlar. Ülkemiz, bu eşsiz eğitim kahramanlarının omuzları üzerinde yükselmiştir.Bizler; kalemi kılıçtan üstün gören bir medeniyetin mensupları olarak, tarihinin her döneminde eğitime, öğrenmeye ve bilgiye büyük önem vermiş ve en büyük saygıyı öğretmene göstermişizdir. Milletimiz, öğretmenlerimizi her zaman aziz ve muteber saymıştır. Hatta verilen kıymet öyle bir noktaya gelmiştir ki alimin mürekkebi şehidin kanından kutsal sayılmıştır.Milletimizdeki öğretmen saygısının ve sevgisinin son ve büyük örneğini, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiştir" dedi."Başöğretmen Atatürk 'Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır' diyerek eğitimin önemine dikkat çekmiş, 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' sözüyle de öğretmenlerimizin ilim irfan yolundaki rehberliğinin altını çizmiştir" diyen Yerlikaya, "Öğretmenlerimiz her devirde yaşadıkları toplumun rehberi, milli ve manevi değerlerinin taşıyıcısı olmuşlardır. Peygamber Efendimizin 'Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır' öğüdü, hem ilim yolunda ilerlemeyi hem de bu yolda gelişmeyi sağlayacak olan öğretmenlik mesleğinin yalnız maddi hayatımız için değil; manevi hayatımız için de önemini hatırlatmaktadır. İstikbalimizin mimarları; tüm mesleklerin anası olan öğretmenliği, bu kutlu vazifeyi yurdumuzun dört bir yanında fedakarca yapmaktadırlar. Şüphesiz ki ülkemiz, bu eşsiz eğitim kahramanlarının omuzları üzerinde yükselmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim seferberliğine "Millet Mektepleri Başöğretmeni" unvanıyla katıldığı bugünde, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü saygı, sevgi ve muhabbetle kutluyorum.Sahip oldukları ilmi ve irfanı öğrencilerine aktaran, çocuklarımıza bir harf öğretebilmek için canla başla çalışan bu mukaddes mesleğin mensubu öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.Terör saldırılarında ve vazife sırasında kaybettiğimiz şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" diyerek öğretmenler gününü kutladı. - İSTANBUL