İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Yerlikaya'nın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyaretinde TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın da hazır bulunduğu bildirildi.Vali Yerlikaya'nın, göreve yeni başlayan Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna başarı dilediği, Özdemir'in de Yerlikaya'ya ismi yazılı A Milli Takım forması ve hediye takdim ettiği kaydedildi.