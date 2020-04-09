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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Paskalya Bayramı mesajı Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hristiyan vatandaşların ve Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nı kutladı.

09.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:40
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Paskalya Bayramı mesajı Açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hristiyan vatandaşların ve Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nı kutladı.
Yerlikaya, Paskalya Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, "dokunmadan geçmek" anlamına geldiğini öğrendiği Paskalya ya da Yeniden Diriliş Bayramı'nın, içinden geçilen korona günlerinde daha da özel bir anlam ifade ettiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Evet, birbirimize dokunmadan geçiyoruz. Aynı bayrağın altında yaşayan insanlar olarak; caddelerimizi, sokaklarımızı, ibadethanelerimizi, dostça merhabalaşmayı özlüyoruz. Komşularımızı, arkadaşlarımızı ve İstanbul'u özlüyor; insanlık olarak çetin bir sınav veriyoruz. Elbet bugünler de Rabb'imizin inayetiyle geçecek. Gözle görünmeyen bu düşmanı birlikte yeneceğiz. Aynı ülkenin, aynı şehrin evlatları ve aynı Allah'ın kulları olarak bu zor günlerin üstesinden birbirimize dua ederek geleceğiz. Bu günler geçtikten sonra, ilahi neşe İstanbul'un dört bir köşesinden yeniden yükselecek. Komşularımızla, dostlarımızla yine hep birlikte İstanbul'u yaşayacağız. Kalbe güzel duygular telkin eden Paskalya'nın; insanlığın dirilişine vesile olmasını diliyor, bayramınızı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Paskalya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Paskalya Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler

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