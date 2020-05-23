İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ramazan Bayramı mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın vatana, millete, gönül coğrafyasına, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diledi.

23.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:47
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın vatana, millete, gönül coğrafyasına, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diledi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı videolu paylaşımda, İstanbulluların bayramını tebrik etti.
Bir ay boyunca ramazanın manevi ikliminde nefeslenildiğini anlatan Yerlikaya, "Hürmet ve vefanın, birlik, dirlik ve kardeşliğin en güzel örneklerine tanıklık ettik. Hamdolsun, birbirimizi kolladık, birbirimizi gözettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Biz Türkiye'yiz, birbirimize yeteriz.' dedik, birbirimize yettik. Dudaklarımızı yeme, içmeye mühürlediğimiz gibi kem söze de kilitledik. Birbirimizi incitmemeye büyük özen gösterdik." ifadelerini kullandı.
Bu ramazanın salgın nedeniyle hiç alışık olunmayan bir şekilde idrak edildiğini belirten Yerlikaya, konu komşu, eş, dost, maaile hep birlikte oturulan iftar sofralarından ve camilerde omuz omuza saf tutmaktan mahrum kalındığını aktardı.
Evde kalarak ayrıca çetin bir sınavdan geçildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Gösterdiğiniz sabır ve anlayışa şükranlarımı sunuyor, bu zor günlerin bir an önce geçmesini diliyorum. Şükürler olsun hayat yavaş yavaş normalleşiyor. Bu süreçte de tedbiri elden bırakmıyor, kurallara tam riayet etmeye devam ediyoruz. Mahsun olmayın, her şey düzelecek, her şey yoluna girecek. İstanbulumuza kavuşacak, Sultanahmet'te, Eyüp Sultan'da yedi tepeli şehrimizin meydanlarında yine buluşacağız. Nice bayramları bayram gibi yaşayacağız inşallah. Şüphe yok, hayat eve sığar. Sevginin mekanı yok. Dua uzakları yakın eder, bütün mesafeleri siler geçer. Dualarda buluşalım, birbirimize dua edelim. Sizin, ailenizin ve tüm sevdiklerinizin bayramını tebrik ediyorum. Mübarek bayram vatanımıza, milletimize, gönül coğrafyamıza, alemi İslam'a ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlikler getirsin. Bayramınız mübarek olsun."
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Ramazan Bayramı mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Valisi, Ramazan Bayramı, Huzur, Güncel, Haber

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