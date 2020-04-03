Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "Vefa" çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında 141 bin 116 vatandaşın çağrısına yanıt verildiğini, 126 bin 349 vatandaşın da temel ihtiyac¸ları yanında, banka ve digˆer kurum hizmetlerinin kars¸ılandığını bildirdi.

03.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:32
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında 141 bin 116 vatandaşın çağrısına yanıt verildiğini, 126 bin 349 vatandaşın da temel ihtiyac¸ları yanında, banka ve digˆer kurum hizmetlerinin kars¸ılandığını bildirdi.
Vali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada, I·c¸is¸leri Bakanlıgˆınca 65 yas¸ ve u¨stu¨ ile kronik hastalıgˆı bulunan vatandas¸ların evlerinden dıs¸arı c¸ıkmalarının yasaklanması sonrasında, temel ihtiyac¸larını kars¸ılamak u¨zere il ve ilc¸elerde faaliyete gec¸en Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini belirtti.
Yerlikaya, öncelikli risk grubundaki vatandas¸ların 112, 155 ve 156 c¸agˆrı merkezlerine yaptıkları bu¨tu¨n bas¸vuruların, 39 ilc¸edeki Vefa I·letis¸im Merkezlerine yönlendirildiğini, ilçelerin Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polis, jandarma, zabıta, AFAD, Kızılay ve go¨nu¨llu¨ sivil toplum kurulus¸ c¸alıs¸anları tarafından vatandas¸ların talep ve ihtiyac¸larının ivedilikle karşılandığını vurguladı.
126 bin 349 vatandaşın ihtiyaçları karşılandı
Uygulamanın hayata geçmesinin ardından bugüne kadar yapılan çalışmaların istatistiki bilgilerini paylaşan Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Uygulamanın bas¸ladıgˆı 22 Mart Pazar gu¨nu¨ saat 13.00'ten, bugu¨n saat 09.00'a kadar 'Vefa' c¸alıs¸maları kapsamında I·stanbul genelinde toplamda 141 bin 116 vatandas¸ımızın c¸agˆrısına cevap verildi. 126 bin 349 vatandaşımızın temel ihtiyac¸ları yanında, banka ve digˆer kurum hizmetleri kars¸ılandı. Bilgi edinmek amacıyla c¸agˆrı merkezlerimizi arayan 14 bin 767 vatandas¸ımıza da gerekli bilgilendirmeler yapıldı."
Çalışmaların en güzel şekilde gerçekleşmesi için tüm destekçilerin ve İstanbulluların çok değerli bir dayanışma ve yardımlaşma sergilediğini aktaran Yerlikaya, "Vefa c¸alıs¸malarında go¨rev alan bu¨tu¨n kurum ve kurulus¸larımızın yo¨neticileri ve c¸alıs¸anlarına kıymetli bu¨yu¨klerimiz ve I·stanbullular adına tes¸ekku¨r ediyoruz. Evlerinde kalan kıymetli bu¨yu¨klerimize ve alınan tedbir ve c¸alıs¸malarımıza destek olan bu¨tu¨n I·stanbullulara ayrıca tes¸ekku¨r ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ’kampanya’ cevabı: İBB devletin ta kendisidir Haberler
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar

Son Dakika Güncel Haberleri

14:08: Gürcistan'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 204 kişiye para cezası - Haber 14:08: Polisin Korona virüs denetimleri sürüyor - Haber 14:08: Nallıhan'da Türk Kızılay'dan 112 aileye para yardımı - Haber 14:08: Bingöl'de cadde ve sokaklar yıkandı - Haber 14:08: İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber